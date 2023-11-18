В Венгрии сравнили действия ЕС на Украине с игрой Fortnite

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Большинство глав стран-членов Евросоюза рассматривают конфликт на Украине как компьютерную игру Fortnite, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
Сийярто отметил, что многие европейские лидеры оказались воодушевлены «военным психозом» и, по его мнению, утратили чувство реальности. Он заявил, что они рассматривают поставки вооружений как способ достижения мира на Украине.
Венгрия, по мнению Сийярто, не разделяет такой подход и считает, что для спасения людей необходимо завершить военные действия и начать переговоры.
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Венгрия, по мнению Сийярто, не разделяет такой подход и считает, что для спасения людей необходимо завершить военные действия и начать переговоры.
«Нам нужен мир, а не оружие. Поставки вооружений лишь продлят время конфликта», — подчеркнул он.Читайте также:
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Артем Кузьмин