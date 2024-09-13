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Более 60% жителей Венгрии высказались против вступления Украины в Европейский Союз, что свидетельствует о росте негативного отношения к евроинтеграции Украины по сравнению с прошлым годом.
Об этом говорится в результатах опроса, проведённого венгерским аналитическим центром Policy Solutions.
36% респондентов заявили, что категорически не поддерживают членство Украины в ЕС, а 25% — что частично против. В 2023 году число противников составляло 51%.
Среди сторонников правящей партии «Фидес» и её союзников 73% выступили против вступления Украины в сообщество. Среди оппозиционных партий уровень неприятия варьируется от 53% до 69%.
Напомним, ранее сообщалось, что если политик Дональд Трамп победит на американских выборах, то он скажет российским, украинским и европейским представителям, что те должны выяснить, в каком виде будет выглядеть урегулирование конфликта на Украине и что оно в себя включит.
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36% респондентов заявили, что категорически не поддерживают членство Украины в ЕС, а 25% — что частично против. В 2023 году число противников составляло 51%.
Среди сторонников правящей партии «Фидес» и её союзников 73% выступили против вступления Украины в сообщество. Среди оппозиционных партий уровень неприятия варьируется от 53% до 69%.
Напомним, ранее сообщалось, что если политик Дональд Трамп победит на американских выборах, то он скажет российским, украинским и европейским представителям, что те должны выяснить, в каком виде будет выглядеть урегулирование конфликта на Украине и что оно в себя включит.
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Елена Перлова