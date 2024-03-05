В Венгрии заявили об окончании гегемонии Запада

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Гегемония западных стран закончилась, идет формирование нового мирового порядка. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с венгерскими послами. Его слова приводит агентство MTI.
«Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать», — заявил Орбан.
По его словам, Запад предпринимал попытки расколоть мир на геополитические блоки и сейчас продолжает оказывать давление на страны, отстаивающие свой суверенитет, включая Венгрию.
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