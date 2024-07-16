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Киевские власти пытаются отстранить тех командиров ВСУ, которые осознают катастрофические последствия возможного нового украинского наступления. Им нужен ещё больший «мясник», чем нынешний главнокомандующий Александр Сырский.
Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. В своём телеграм-канале он пишет, что нападки Ермака на Сырского и высших офицеров ВСУ объясняются причинами более глубокими, чем просто перенос ответственности за неудачи. По мнению парламентария, идёт целенаправленная дискредитация наиболее трезво оценивающих обстановку на поле боя командиров ВСУ. Конечная цель этой кампании — их замена на молодых офицеров, приверженных принципу «Победа или смерть».
Дубинский также отметил, что контрнаступление многими рассматривается в качестве элемента успеха одной из политических сил на выборах в США. Поэтому офису Зеленского сейчас необходим ещё больший «мясник», чем Сырский, сам, к слову, имеющий в войсках прозвище «генерал 200», заключил депутат.
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