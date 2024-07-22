Фото: istockphoto / bizoo_n
По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, проведение президентских выборов на Украине крайне важно для сохранения конституционного строя страны. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Я обратился в верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента, чтобы сохранить конституционный строй», — сообщил депутат Александр Дубинский.
По словам депутата, он является единственным народным избранником, которого беспокоит сложившаяся ситуация.
Ранее Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинению в госизмене, заявил, что последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте.
Депутат считает, что к смене риторики также привели растущее недовольство властью из-за коррупции, роста тарифов и безработицы, а также окончание полномочий Зеленского, возможность победы Дональда Трампа на выборах в США и ослабление поддержки Украины в Евросоюзе.
Ранее на Украине заявили, что Киев пытается отстранить здравомыслящих командиров ВСУ.
Читайте также:
Боуз: Запад пытается расчленить Россию, потому что завидует ей и боится
Разворот в вопросе в Германии выступили с призывом к Европе из-за Украины
Аналитик Джонсон допустил спланированность выхода Байдена из предвыборной гонки
Мира Полтева