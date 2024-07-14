Раскрыты подробности встречи Байдена и Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне

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Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне разочаровался, встретившись со своим американским визави Джо Байденом на саммите альянса в Вашингтоне, сообщает издание Politico.
«Согласно знакомому с ситуацией источнику, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были крайне разочарованы после переговоров», — сказано в публикации.
Как отметили обозреватели, под конец мероприятия Зеленский с Байденом обсуждали снятие ограничений на удары по всей территории РФ, однако украинский политик не добился благосклонности со стороны хозяина Белого дома, запрет не сняли.
Ранее сообщалось, что Запад жестко отказал Зеленскому в ударах вглубь территории РФ. Подробности в материале «Радио 1».
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