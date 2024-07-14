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Раскрыты подробности встречи Байдена и Зеленского на саммите НАТО в Вашингтоне

Politico: Зеленский очень разочаровался во встрече с Байденом на саммите НАТО
14 июля 2024, 18:22
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне разочаровался, встретившись со своим американским визави Джо Байденом на саммите альянса в Вашингтоне, сообщает издание Politico.
«Согласно знакомому с ситуацией источнику, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были крайне разочарованы после переговоров», — сказано в публикации.

Как отметили обозреватели, под конец мероприятия Зеленский с Байденом обсуждали снятие ограничений на удары по всей территории РФ, однако украинский политик не добился благосклонности со стороны хозяина Белого дома, запрет не сняли.



Ранее сообщалось, что Запад жестко отказал Зеленскому в ударах вглубь территории РФ. Подробности в материале «Радио 1».

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На Украине хотят прекращения огня с учетом требований России — фото
Украинцы поддержали позицию Сырского о скорейшем прекращении огня и переговорах
14 июля 2024, 17:22

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Позицию Главкома ВСУ Александра Сырского о прекращении огня и переговорах с учетом требований России поддержали большинство украинцев, потому что боевики не смогут одержать победу. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», публикуя данные опроса одного из так называемых «патриотических» каналов, «где с утра до ночи поливают Россию».
Ранее Сырский заявлял о множестве проблем в украинской армии. По его словам, не хватает мотивированных бойцов и современной техники, в частности, средств радиоэлектронной борьбы. Военный отмечал, что такие вопросы являются сложными для командования любого уровня.
А руководство Украины тем временем ведет двойную игру, говоря о мирных переговорах и выпрашивая помощь у Запада.

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Киев неожиданно подал сигнал Москве о готовности к переговорам
RS: Киев допускает возможность начала мирных переговоров с Москвой
14 июля 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Возможность начать мирные переговоры с Москвой допустили в Киеве. Это следует из материала корреспондента издания Responsible Statecraft Блейза Малли. Судя по всему, киевский режим продолжает двойную игру.
«В то время как президент Украины (срок истек 20 мая — Прим. ред.) Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — пишет журналист.

Обозреватель сделал акцент, что Украина не исключает диалога с РФ, возможно, потому что саммит в Швейцарии провалился.

По мнению Малли, киевский режим действует оперативно, поскольку многие страны, и в первую очередь Китай, отказались от участия в саммите из-за отсутствия на нем представителей РФ.

Владимир Зеленский действует противоречиво. С одной стороны он хочет, по его словам, договориться о мире за несколько месяцев, а с другой, продолжает выпрашивать помощь у Запада.

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МО: «Искандер» уничтожил немецкий ЗРК Iris-T в Днепропетровской области
14 июля 2024, 15:13

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве добавили, что расчетами ОТРК «Искандер» также были ликвидированы радиолокационная станция TRML-4D и обслуживающий состав украинской армии в Днепропетровской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Десантник взял в плен четырех бойцов ВСУ, попав к ним через балкон
Боец ВДВ рассказал, как взял в плен четырех солдат ВСУ в Часове Яре
14 июля 2024, 14:53

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащий 98-й дивизии ВДВ ВС России рассказал, как при штурме пятиэтажного дома в Часове Яре взял в плен вместе со своей группой четырех украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.
По словам российского солдата, после зачистки четырех подъездов дома группа долго не могла попасть в пятый подъезд. После чего боец и его группа решили попасть в подъезд через балкон, который был частично разрушен от прилетов FPV-дронов.

Военный вытолкнул дверь, зашел внутрь и открыл стрельбу по украинским боевикам. По его словам, там находилось двенадцать человек.

Уточняется, что 6 из них сбежали, 2 были уничтожены, а 4 — взяты в плен.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР
Минобороны России: ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР
14 июля 2024, 13:42

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время бойцы ВС РФ проводят его зачистку и разминирование. Иных подробностей в Минобороны РФ не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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#днр
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Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» взяли в плен троих военных ВСУ
14 июля 2024, 13:18

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что бойцы спецназа «Ахмат» взят взяли в плен троих военнослужащих ВСУ.
Командир отметил, что украинские боевики попали в плен благодаря грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции. В ней были задействованы солдаты группы «Шустрого» спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что комплекс «Искандер-М» двумя ракетами поразил до 120 бойцов ВСУ и около 20 единиц техники в селе Буды под Харьковом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Песков: итоги саммита НАТО в Вашингтоне являются для РФ угрожающими
14 июля 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне являются для РФ угрожающими. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По словам пресс-секретаря российского лидера, НАТО показывает, что решительно остается для России врагом и напрямую позиционирует это.
«Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО», — прокомментировал Песков.

Он также напомнил, что Североатлантический блок четко указал на будущее вступление соседнего государства в альянс, дав понять, что страны-участницы не станут брать во внимание «главную озабоченность России», ставшую «краеугольным камнем при начале СВО».

Песков добавил, что подобные шаги западных стран демонстрируют отсутствие предпосылок для диалога.

«Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом», — добавил он.

Пресс-секретарь резюмировал, что российско-американские отношения в стадии острой и глубокой конфронтации. Предпосылок выйти «из этого пике» пока нет, но это когда-то произойдет.

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Минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку в Судже Курской области
Mash: Минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку в Судже
14 июля 2024, 12:22

Фото: iStock/aapsky

Минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку в городе Суджа Курской области. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в настоящее время там пожар. Также украинские боевики нанесли удар по закрытой городской заправке.

Согласно информации источника, в Судже не осталось ни одной действующей АЗС. Расстояние до ближайшего топлива составляет 20 км.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Предпосылок пока нет: Песков высказался о переговорах по Украине
14 июля 2024, 11:49

Фото: Официальный сайт Кремля

Предпосылок для переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь лидера российского государства Дмитрий Песков.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным спикер Кремля заявил, что главы Североатлантического альянса отказываются слышать озабоченности Российской Федерации, именно поэтому в Москве пока не видят предпосылок для возможных переговоров.

При этом Песков отметил, что Россия должна продолжать стремиться к достижению своих целей.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что «Европа сейчас трещит по швам», комментируя размещение в регионе американских ракет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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