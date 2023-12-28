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Киев начнет терять города без поддержки союзников в лице американцев. Об этом заявил народный депутат Рады Егор Чернев, приводит его слова The New York Times.
Украинский чиновник заявил, что в настоящее время Киев теряет месторождения, но если помощь Вашингтона будет задерживаться, то страна начнет терять земли.
Чернев пояснил, что Украина уже потеряла большое количество территорий на фоне неудавшегося контрнаступления. Он призвал Киев решить проблему со снабжением украинской армии, так как сохранение текущей ситуации на фронте приведет к еще большему утрату территорий.
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«Сейчас мы теряем некоторые месторождения, но если помощь США задержится, мы начнем терять города», — подчеркнул украинский чиновник.
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Анастасия Крестьянова