В Карачаево-Черкессии град размером с яйцо разбил стеклянную крышу торгового центра

Фото: iStock/MarcelC
Сильнейший град разбил стеклянную крышу торгового центра «Панорама» в Черкасске. Об этом пишет РЕН ТВ.
В городе резко испортилась погода. Начался сильный дождь, град и ветер. Очевидцы сообщают, что некоторые градины достигли размера куриного яйца.
В результате, градом разбило стеклянную крышу торгового центра. Обломки конструкции разлетаются по городу, повреждая автомобили.
Во время стихии сильный ветер повалил несколько деревьев, сорвал кровлю с крыш зданий. Дождь залил улицы.
Региональное управление МЧС России накануне предупреждало об ухудшении погодных условий 31 мая и 1 июня. Ветер может достигать отметки в 25 м/с.
Читайте также:
На веранде летнего кафе в центре Москвы взорвался газ
В Питере мужчина пробил голову мальчику за наезд на самокате на ребенка
«Выбило семь зубов»: электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе
В результате, градом разбило стеклянную крышу торгового центра. Обломки конструкции разлетаются по городу, повреждая автомобили.
Во время стихии сильный ветер повалил несколько деревьев, сорвал кровлю с крыш зданий. Дождь залил улицы.
Региональное управление МЧС России накануне предупреждало об ухудшении погодных условий 31 мая и 1 июня. Ветер может достигать отметки в 25 м/с.
Читайте также:
На веранде летнего кафе в центре Москвы взорвался газ
В Питере мужчина пробил голову мальчику за наезд на самокате на ребенка
«Выбило семь зубов»: электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Уфе
Анастасия Чинкова