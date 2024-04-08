В ВСУ высмеяли Зеленского, сравнив с Пиноккио

Командир взвода ВСУ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский очень похож на Пиноккио, когда занижает потери в рядах украинской армии. Об этом пишет журнал New Yorker.
Напомним, Пиноккио является героем сказки Карло Коллоди. Когда этот персонаж врал, то у него увеличивалась длина носа.
Согласно статье, неназванный командир взвода ВСУ сравнил Зеленского с Пиноккио за данные о потерях ВСУ с начала российской спецоперации. По словам украинского лидера, за все время СВО погибла 31 тысяча бойцов ВСУ.
Однако украинский офицер уточнил, что в приведённых данных не учитываются пропавшие без вести. Именно это число составляет большую часть потерь в рядах ВСУ.
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Согласно статье, неназванный командир взвода ВСУ сравнил Зеленского с Пиноккио за данные о потерях ВСУ с начала российской спецоперации. По словам украинского лидера, за все время СВО погибла 31 тысяча бойцов ВСУ.
Однако украинский офицер уточнил, что в приведённых данных не учитываются пропавшие без вести. Именно это число составляет большую часть потерь в рядах ВСУ.
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Элина Позднякова