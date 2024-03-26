Российский беспилотник заснял, как ВСУ прячут тела своих солдат, скрывая потери

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Российский разведывательный беспилотник снял на видео, как эвакуационная команда ВСУ выгрузила в лесополосе тела погибших украинских солдат, чтобы скрыть истинные потери в украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Согласно сообщению, инцидент удалось заснять на Херсонском направлении после огневой атаки на позиции ВСУ. Российский разведдрон следил за дальнейшими действиями украинских военных. Сначала видно, как подъехала эвакуационная бригада. Они погрузили в свою машину двух раненых и повезли в тыл.
Так ВСУ пытаются скрыть свои потери, чтобы в том числе не выплачивать денежные компенсации родственникам погибших солдат.
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«Однако позже пикап сменил курс и заехал в лесополосу. Когда машина остановилась, украинская эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых на тот момент своих побратимов, которых ранее эвакуировала, выгрузила их тела в лесополосе и поехала дальше», — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова