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В интервью политическому аналитику Юрию Романенко офицер Вооруженных сил Украины Арти Грин заявил о неизбежной потере ряда позиций и необходимости отступления.
Он отметил, что у Киева складывается неблагоприятная ситуация, где у ВСУ ограничены ресурсы, в то время как у Российской армии их достаточно. Военный указал на необходимость оставить контрольный пункт на левом берегу Черного Жеребца, возможно, и на левом берегу Оскола, чтобы уменьшить потери.
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