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Японский депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки пообещал донести посланный президентом России Владимиром Путиным сигнал до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Ивая. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, самое главное — готовность России к возвращению японского бизнеса.
«Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией», — пояснил он.Судзуки отметил, что проведет работу с японскими властями и передаст им слова Путина о том, что Россия не ухудшала отношений с Японией, а некоторые компании и вовсе продолжают работу в РФ.
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Данил Пономарев