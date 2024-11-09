Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Японии прислушались к словам Путина

В Японии прислушались к словам Путина

Депутат Судзуки пообещал донести сигнал Путина до премьера Японии и главы МИД
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Японский депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки пообещал донести посланный президентом России Владимиром Путиным сигнал до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Ивая. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, самое главное — готовность России к возвращению японского бизнеса.


«Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией», — пояснил он.
Судзуки отметил, что проведет работу с японскими властями и передаст им слова Путина о том, что Россия не ухудшала отношений с Японией, а некоторые компании и вовсе продолжают работу в РФ.

Читайте также:

Посол Японии предположил, когда может быть заключен мирный договор с Россией

В Японии остановили перезапущенную АЭС из-за проблем с оборудованием

Японский депутат Судзуки: развитие мира идет к G20, где растет влияние БРИКС
#россия
#компании
#отношения
#депутат
#развитие
#рф
#япония
Спикер Рады Стефанчук: слова Шевченко о переговорах направлены на раскол Украины
09 ноября 2024, 04:46

Фото: iStock/DmyTo

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление депутата Евгения Шевченко о необходимости начать переговоры с Россией направлены на раскол Украины. Об этом он написал в своих соцсетях. По его словам, сам нардеп не заслуживает статус народного избранника.
Он добавил, что призыв к переговорам из уст Шевченко — это «пренебрежение к справедливому стремлению украинцев победить в войне».

Ранее другой депутат Рады Артем Дмитрук назвал продолжение правления Владимира Зеленского худшим вариантом развития событий для Украины в свете победы на выборах президента США Дональда Трампа. По его мнению, лучший сценарий — проведение выборов на Украине.

Читайте также:

Депутат Рады назвал худший сценарий для Украины

В Верховной Раде признали невозможность возврата Украины к границам 1911 года

Власти Украины усилили меры по мобилизации — разрешено проникновение в жилье
#призыв
#меры
#сценарий
#депутат
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израиль атаковал военные заводы в Сирии
Al Hadath: Израиль атаковал военные заводы и склады у сирийского Алеппо
09 ноября 2024, 03:56

Фото: iStock/e-crow

Израильские военно-воздушные силы ударили по военным заводам и складам в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. Атака авиации, как отмечается, пришлась к юго-востоку от сирийского города Алеппо.
По данным телеканала, взрывы от авиаударов прогремели в промышленном квартале Эс-Сафира, где расположены военные склады и заводы.

Ранее сообщалось, что танки Израиля ударили по главной автомагистрали сирийской провинции Кунейтра. Огонь открыли с захваченных Голанских высот по трассе Кунейтра - Бир Аджам.
«Территория, которая подверглась обстрелу, находится на расстоянии от (одного — прим. ред.) километра до трех от пограничной линии», — сообщал информатор РИА Новости.
Читайте также:

Танки Израиля бьют по главной автомагистрали в провинции Кунейтра в Сирии

Три удара по Бейруту: Израиль атаковал район у аэропорта

Массовое нападение на евреев в Амстердаме: фанатов «Маккаби» топили в каналах и отбирали паспорта, подробности
#нападение
#израиль
#военные
#взрывы
#заводы
#сирия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент ФРГ Штайнмайер вышел из себя после критики его позиции по России
09 ноября 2024, 02:58

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя, когда писатель Марко Мартин начал критиковать его за былую позицию по отношению к России, которую тот высказывал будучи главой МИД ФРГ. Об этом пишет немецкая газета Bild. Во время речи литератора, как отмечается, глава государства стискивал челюсти и тяжело дышал.
По информации газеты, все произошло во дворце Бельвю на мероприятии, приуроченного к 35-летию падения Берлинской стены. Писатель во время выступления стал критиковать Штайнмайера за то, что тот, будучи министром иностранных дел, поддержал проект строительства ветки газопровода «Северный поток — 2».

В этот момент, отмечает издание, президент Германии «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции».

Сам Мартин в интервью для t-online заявил, что Штайнмайер «полностью утратил самообладание», а после приема якобы накинулся на него с нотациями.

Читайте также:

Маск резко высказался о канцлере ФРГ из-за развала правящей коалиции

Вице-канцлер ФРГ Хабек связал распад правящей коалиции с помощью для Украины

Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии
#президент
#проект
#писатель
#фрг
#интервью
#северный поток
#эмоции
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно об ухудшении отношений Украины и Великобритании
The Guardian: отношения Великобритании и Украины ухудшились при Стармере
09 ноября 2024, 00:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода нового премьер-министра Кира Стармера и формирования нового правительства. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев расстроен отсутствием новых поставок ракет Storm Shadow и тем, что Стармер до сих не приехал с визитом в отличие от своего предшественника Сунака, который приехал в течение месяца после своего назначения.
Один из начальников в администрации Зеленского заявил, что Стармеру не имеет смысла устраивать поездку на Украину, если он не собирается давать новых обязательств по Storm Shadow.
«Ему нет смысла приезжать как туристу», — пожаловался он.
Ранее сообщалось, что Украина получит $1,37 миллиарда долларов гранта от Всемирного банка в рамках грантового соглашения по поддержке государственных расходов и обеспечению устойчивого госуправления. Основную часть суммы, как отмечалось, выделят США.

Читайте также:

Украине пообещали еще 1,3 млрд долларов

Азаров допустил заключение Киевом мира с Москвой под давлением Трампа

Премьер Польши Туск открестился от своих слов о связях Трампа с РФ
#соглашения
#украина
#великобритания
#ракета
#поездки
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МУС начнет расследование против своего прокурора, заявлявшего об ордере на Нетаньяху
МУС начнет расследование против прокурора Хана, подозреваемого в домогательствах
09 ноября 2024, 00:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование против своего же прокурора Карима Хана, которого подозревают в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Сам Хан, как отмечается, считает, что обвинения в домогательствах лишь совпали с его заявлением о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
«Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана по факту предполагаемых сексуальных домогательств», — сказано в материале.
По информации агентства, Хан сам попросил собственный внутренний надзорный орган суда расследовать обвинения в сексуальном домогательстве. В документе, который получили государства-члены МУС, Хану предложили на время сложить свои обязанности, пока расследование не будет завершено.

Напомним, ранее Карим Хан ранее подал запрос на ордера для Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняя их в преступлениях против человечности с октября 2023 года. Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что стремление МУС выдать ордер на его арест напоминает обвинения Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистскими лидерами после Второй мировой войны.

Читайте также:

Нетаньяху сравнил обвинения МУС с критикой Черчилля за военные преступления

Нетаньяху ответил Макрону на фразу о создании Израиля

Израильский танк открыл огонь по пункту миротворческих сил ООН в Ливане
#арест
#военные
#расследование
#оон
#прокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украине пообещали еще 1,3 млрд долларов
Украина получит $1,37 млрд в качестве гранта от Всемирного банка
08 ноября 2024, 23:58

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина получит $1,37 миллиарда долларов гранта от Всемирного банка в рамках грантового соглашения по поддержке государственных расходов и обеспечению устойчивого госуправления. Об этом сообщил украинский Минфин, передает ТАСС. Основную часть суммы, как отмечается, выделят США.
«Украина получит около 1,37 миллиарда долларов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine», — говорится в заявлении.
По информации министерства, США выделят 1,35 миллиарда долларов, еще 10,8 миллионов евро из целевого фонда доноров. Источник оставшейся части в сообщении не называют.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уклончилась от ответа на вопрос о поддержке Евросоюзом Украины в случае возможного отказа со стороны США.
«Вы знаете, что у нас есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по «большой семерке» согласовали кредит Украине еще на 50 миллиардов долларов США. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год…» — прокомментировала политик.
Читайте также:

В ЕК не стали прямо отвечать на вопрос о поддержке Украины

Политолог Оленченко объяснил рост числа сторонников мира на Украине в ЕС

В офисе Зеленского обвинили нардепов в работе на Россию
#сша
#евро
#помощь
#украина
#кредит
#рост
#фонд
#ек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США предположили, учтет ли суд победу Трампа на выборах в рамках его дела
Спецпрокурор по делу Трампа: суд может учесть победу Трампа на выборах
08 ноября 2024, 22:24

Фото: istockphoto/Nastco

Американский суд может учесть победу республиканца Дональда Трампа на выборах в рамках его дела, пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованное ходатайство.
«Правительство с уважением просит суд отменить нынешние дедлайны и расписание предварительных слушаний, чтобы правительство смогло оценить беспрецедентные обстоятельства и определить подходящий курс действий, соответствующий подходам минюста», — гласит документ.
Прошение удовлетворено, суд постановил, что прокуроры до 2 декабря должны отчитаться о своих дальнейших планах.

Спецпрокурор по делу Трампа считает, что ведомству придется учитывать результаты голосования.

Дональд Трамп победил на выборах 5 ноября. В январе грядущего года пройдет его инаугурация.

Читайте также:

Планы Трампа по Украине прокомментировали в Польше

Маск внезапно высказался о конфликте на Украине

Сенатор подчеркнул разницу между мирными переговорами и перемирием с Киевом
#мир
#сша
#дональд трамп
#суд
#новости
#выборы
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя: США признались в проведении против РФ операций с использованием ИКТ
08 ноября 2024, 21:47

Фото: istockphoto/Askolds

В Вашингтоне признались в проведении против России операций, в которых используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), и в наращивании наступательного потенциала в этой сфере, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
«Сам Вашингтон, не стесняясь, признает факты проведения против России операций с использованием ИКТ, равно как и наращивание наступательного потенциала в этой области. Более того, американские спецслужбы широко практикуют так называемые операции «под чужим флагом», причем делают это даже против своих ближайших союзников, которые столь активно поддерживают США в продвижении их агрессивных установок», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее Небензя задал США интересный вопрос, связанный с Украиной. Кроме того, постпред РФ при Международной организации заявлял, какие страны глобального Юга стали давать трезвую оценку украинскому конфликту.

Читайте также:

Азаров допустил заключение Киевом мира с Москвой под давлением Трампа

Политолог Оленченко объяснил рост числа сторонников мира на Украине в ЕС

Аналитик Юшков объяснил исключение со стороны США в санкциях против РФ
#мир
#россия
#сша
#василий небензя
#оон
#it
#технологии
#операции
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Азаров допустил заключение Киевом мира с Москвой под давлением Трампа
08 ноября 2024, 20:41

Фото: iStock/Diy13

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил, что Украина может согласится на заключение мира с Россией под давлением нового избранного президента США Дональда Трампа.
«Если это будет в его интересах, то Трамп, конечно, сможет заставить Украину подписать мирный договор с Россией. Он имеет огромное влияние на киевский режим. Они его подчиненные, как тут не пойти на его условия», — отметил в беседе с NEWS.ru Азаров.

Ранее турецкая газета Hürriyet написала, что Владимир Зеленский может начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в условиях снижения поддержки со стороны США, при этом посредничество Анкары может выйти на первый план.

Читайте также:

Аналитик Юшков объяснил исключение со стороны США в санкциях против РФ

В Раде обратились к Трампу за помощью в прекращении диктатуры на Украине

Стало известно, что Зеленский может сесть за стол переговоров с Путиным
#сша
#договор
#план
#владимир зеленский
#трамп
#переговоры
#россия
#украина
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате