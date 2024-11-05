Посол Японии предположил, когда может быть заключен мирный договор с Россией

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Мирный договор между Россией и Японией может быть подписан по окончании конфликта на Украине. Об этом заявил посол Японии в РФ Акира Муто, пишет Telegram-канал SHOT.
По словам Муто, для обсуждения мирного договора с Россией японское правительство ожидает окончания спецоперации на Украине. После чего, как надеется Токио, движение по данному вопросу начнется с обеих сторон.
Напомним, на сегодняшний день РФ и Япония не имеют мирного договора. Документ не подписан из-за спора о принадлежности и статусе островов в Южных Курилах по итогам Второй мировой войны.
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