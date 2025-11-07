Мужчина 26 лет платил за квартиру, в которой убили его жену, и так помог найти преступника

07 ноября 2025, 19:30

Японец помог арестовать убийцу жены после 26 лет аренды места преступления

Фото: iStock/aradaphotography

В Японии мужчина почти три десятилетия хранил нетронутым место расправы над женой и помог найти подозреваемую. Об этом информирует The Asahi Shimbun.