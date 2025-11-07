Мужчина 26 лет платил за квартиру, в которой убили его жену, и так помог найти преступника
В Японии мужчина почти три десятилетия хранил нетронутым место расправы над женой и помог найти подозреваемую. Об этом информирует The Asahi Shimbun.
69-летний Сатору Такаба за 26 лет вложил около 22 миллионов иен (примерно 11,5 миллиона рублей) в аренду квартиры в Нагое, где в ноябре 1999 года его супругу Намико убили, ударив ножом. Благодаря настойчивости вдовца, полиция смогла сохранить важные улики и арестовать подозреваемую.
Бывшую одноклассницу Такабы, Кумико Ясуфуку, задержали после того, как её ДНК совпала с ДНК в образцах крови, найденных в квартире. Такаба изначально планировал расторгнуть договор аренды, но передумал после консультации с экспертом.
Вдовец также активно участвовал в кампании за отмену срока давности для особо тяжких преступлений, что в 2010 году привело к изменению законодательства. Он выразил надежду, что подозреваемую привезут в квартиру для дачи показаний. Полиция высоко оценила вклад Такабы в расследование, подчеркнув, что сохранение места преступления стало ключевым фактором в раскрытии дела спустя 26 лет.
