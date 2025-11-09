В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения
В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения магнитудой 6,5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.
По его данным, высота волн может достигать примерно одного метра. Аппаратура зафиксировала первые подземные толчки возле побережья префектуры Иватэ. Эпицентр находился в 127 километрах к востоку от города Мияко, население которого составляет 51 000 человек. Очаг залегал на глубине 19 километров.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 на севере Афганистана унесло жизни по меньшей мере четырех человек.
Читайте также: