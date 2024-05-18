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Нейтралитет Украины станет сигналом Запада о готовности к миру с Россией. Об этом сообщает издание The American Conservative.
Отмечается, что принятие киевскими властями нейтралитета будет иметь решающее значение для будущего мирного соглашения. Это станет сигналом для России, что США и Украина серьёзно настроены на сохранение мира в долгосрочной перспективе.
В публикации говорится, что в нынешних реалиях Киев при поддержке Вашингтона должен использовать свои дипломатические рычаги, пока ситуация не ухудшится ещё сильнее. При этом постоянные обещания о долгосрочной поддержке украинской армии, которые точно не могут быть выполнены, вредят будущему страны и отбивают у неё желание проводить необходимую дипломатию.
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