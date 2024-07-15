В Японии усилили охрану политиков после покушения на Трампа

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Главное полицейское управление Японии поручило усилить меры безопасности и охраны политиков после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что меры касаются проведения всех публичных выступлений политиков в стране. В частности, будет усилена безопасность в зоне нахождения зрителей. Также будут использоваться бронепапки и укрытия.
Напомним, что в Японии уже совершались покушения на политиков. В июле 2022 году во время выступления был убит бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ. А в апреле 2023 году также во время публичного выступления было совершено покушение на действующего премьера Фумио Кисиду.
После этих случаев в стране усилили меры безопасности: начали проверять личные вещи при проходе на массовые мероприятия, ввели пропуск через рамки металлодетектора, увеличили расстояние между выступающим и зрителями.
Однако после покушения на Трампа было принято решение ещё больше усилить меры безопасности.
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Напомним, что в Японии уже совершались покушения на политиков. В июле 2022 году во время выступления был убит бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ. А в апреле 2023 году также во время публичного выступления было совершено покушение на действующего премьера Фумио Кисиду.
После этих случаев в стране усилили меры безопасности: начали проверять личные вещи при проходе на массовые мероприятия, ввели пропуск через рамки металлодетектора, увеличили расстояние между выступающим и зрителями.
Однако после покушения на Трампа было принято решение ещё больше усилить меры безопасности.
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Анастасия Чинкова