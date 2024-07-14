В доме стрелявшего в Трампа обнаружили материалы для изготовления взрывчатки

Производство и виноградники Абрау-Дюрсо находятся вне угрозы от лесного пожара, разгоревшегося под Новороссийском. Об этом со ссылкой на компании сообщают РИА Новости. Инфраструктура организации расположена вдали от основного очага возгорания, говорится в сообщении.