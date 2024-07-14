В доме стрелявшего в Трампа обнаружили материалы для изготовления взрывчатки

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В доме и в автомобиле подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружены материалы для изготовления взрывчатки. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Ранее в субботу сообщалось, что Трамп прервал публичное выступление перед избирателями в Пенсильвании из-за раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники охраны уводят политика с окровавленным ухом со сцены. Позднее удалось установить личность стрелка, которого ликвидировали после покушения на Трампа. Им оказался 20-летний житель штата.
Трамп сообщил, что несмотря на покушение посетит съезд Республиканской партии в Милуоки.
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Анастасия Чинкова