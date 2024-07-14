Стало известно, что спасло Трампу жизнь при покушении

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Военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что Дональда Трампа от смертельного выстрела при покушении спас случайный поворот головы. Об этом блогер сообщил в своем тг-канале. По его словам, если бы политик не развернулся в другую сторону, пуля бы точно попала ему в заднюю часть головы.
«Действительно, Трампа спасла случайность... Вернее, поворот головы в последний момент. Это очень хорошо видно на этом видео. Если бы за мгновение до выстрела Трамп не повернул голову, то вместо касательной (по уху) траектория пули была бы точно в голову (в заднюю ее часть)», — написал Подоляка.Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа.
Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».
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