«Если его не убьют»: Медведев заявил о победе Трампа в предвыборной гонке

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп «уже победил» в предвыборной гонке после покушения, «если его не убьют». Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, опубликовав пост в соцсети Х.
В субботу произошло покушение на Трампа во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний Томас Мэтью Крукс, проживающий в штате, прятался на крыше здания, находящегося в 100 метрах от сцены. Он произвёл несколько выстрелов, попав в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали, а политика экстренно доставили в больницу. В настоящее время он чувствует себя хорошо и готов посетить съезд Республиканской партии, который состоится в понедельник.
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Анастасия Чинкова