«Начали теснить»: В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ

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Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у ВС Украины после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России заканчиваются люди и оружие.
«Россия свела на нет весь наступательный потенциал Украины. А теперь российские военные начали ВСУ теснить. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды. Продолжать боевые действия просто уже некому», — сказал американский военный в эфире своего YouTube-канала.
Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.
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