Япония и Монголия подписали договор о передаче технологий оборонного назначения

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Япония и Монголия подписали двустороннее соглашение о передаче оборудования и технологий оборонного назначения. Документ подписали посол Токио в Улан-Баторе Масару Игавахара и глава монгольского оборонного ведомства Сандагийн Бямбацогт.
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии. Соглашение вступит в силу после проведения всех необходимых дипломатических процедур правительствами двух стран. Соглашение позволит осуществлять передачу соответствующего оборудования и технологий для реализации совместных проектов, в том числе в целях укрепления международного мира и стабильности.
Аналогичные соглашения у Токио действуют ещё с 15-ю странами, включая США, Австралию, Великобританию, Индию, Индонезию, Филиппины, ОАЭ и другие. Данные договоры предусматривают защиту секретной информации и невозможность передачи вооружений третьим странам без согласия контрагентов.
Читайте также:
Депутат Белик: США хотят очернить взаимодействие России и Монголии
Власти Японии приступили к обсуждению создания «азиатского НАТО»
Посол Японии предположил, когда может быть заключен мирный договор с Россией
Александр Бойцов