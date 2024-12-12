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Япония и Монголия подписали договор о передаче технологий оборонного назначения

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Япония и Монголия подписали двустороннее соглашение о передаче оборудования и технологий оборонного назначения. Документ подписали посол Токио в Улан-Баторе Масару Игавахара и глава монгольского оборонного ведомства Сандагийн Бямбацогт.


Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии. Соглашение вступит в силу после проведения всех необходимых дипломатических процедур правительствами двух стран. Соглашение позволит осуществлять передачу соответствующего оборудования и технологий для реализации совместных проектов, в том числе в целях укрепления международного мира и стабильности.

Аналогичные соглашения у Токио действуют ещё с 15-ю странами, включая США, Австралию, Великобританию, Индию, Индонезию, Филиппины, ОАЭ и другие. Данные договоры предусматривают защиту секретной информации и невозможность передачи вооружений третьим странам без согласия контрагентов.

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#сша
#соглашения
#соглашение
#данные
#япония
#монголия
Премьер Словакии Фицо назвал личным долгом приезд в Москву в День Победы
12 декабря 2024, 09:55

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Премьер-министр Словакии заявил, что считает своим личным долгом посещение России в 2025 году в дни празднования Дня Победы. По его словам, без СССР фашизм никогда не был бы побеждён, а Вторая мировая война не была бы выиграна.
Об этом глава правительства Словакии сказал в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, отвечая на вопрос, почему он принял приглашение российского лидера Владимира Путина.

«Как кто-то может сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом, поскольку Словакия была освобождена Красной армией?» — задался вопросом Фицо.

Он подчеркнул, что это осознаёт народ Словакии, а сам он считает посещение России в дни юбилейных торжеств своим личным долгом.

В ноябре Роберт Фицо официально принял приглашение Владимира Путина приехать в Москву и принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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#интервью
#словакия
#великая отечественная война
#победа
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Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов первого тура выборов
12 декабря 2024, 09:39

Фото: istockphoto/rarrarorro

Высший кассационный суд (ВКС) Румынии отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симеона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании результатов первого тура президентских выборов.
Об этом сообщил телеканал Realitatea. Глава AUR подал жалобу после того, как судьи КСР 6 декабря приняли решение об аннулировании итогов первого тура выборов. Основанием стали жалобы общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности данные, согласно которым предвыборная кампания проводилась с нарушениями.

В комментарии к сообщению телеканала Симеон и юрист партии AUR Георге Пиперя подвергли критике решение ВКС. Онии выразили сожаление по поводу того, что судебная система в Румынии настолько политизирована.

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#жалобы
#юрист
#данные
#вкс
#румыния
#выборы
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Будущий глава ФБР Пател проведёт расследование против Зеленского
12 декабря 2024, 09:23

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Номинированный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател собирается провести расследование в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского.
Об этом он сам заявил в подкасте Kash's Corner. Чиновник планирует выяснить, как расходовались средства американских налогоплательщиков. В частности, как выразился Пател, он намерен проверить, «не придумывал ли Зеленский» относительно угроз безопасности западных стран ради получения новых траншей от Вашингтона.

Пател, например, напомнил, что Зеленский предоставлял недостоверную информацию о якобы обстрелах Польши со стороны России. Украинский президент утверждал, что российская ракета залетела на территорию страны НАТО, хотя позже выяснилось, что это был украинский боеприпас.

«То, что он сделал тогда, привело к тому, что мы не можем иметь полное доверие, давая ему миллиарды долларов и позволять ему говорить, мол, я не обязан перед вами отчитываться, куда делись деньги», — сказал будущий глава ФБР.

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#ракета
#нато
#зеленский
#сша
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Политик Немайер: Меркель могла проверять общественное мнение по российскому газу
12 декабря 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Бывший канцлер ФРГ и экс-лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангела Меркель заявила о выгоде для страны поставок газа из России в прошлом. Таким образом она могла проверять реакцию общественности на возможность возобновления поставок при будущем правительстве Германии с участием ХДС.
Такое предположение в разговоре с РИА Новости высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Так он прокомментировал заявление Меркель в эфире France 2, в котором она сказала, что не считает многолетние поставки российского газа ошибкой, так как та сделка приносила выгоду обеим странам.

По мнению Нимайера, отличительная черта нынешнего лидера ХДС и кандидата на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца — прагматизм. Поэтому, если на заявление Меркель не последует бурной реакции общественности, Мерц, действуя прагматично, мог бы забыть о тех или иных обещаниях Зеленскому и начать строить новые отношения с Россией.

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#фрг
#отношения
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#поставки
#газ
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WSJ: Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году
12 декабря 2024, 06:03

Фото: iStock/Fotonen

К 2035 году в Китае может произойти экономический и демографический кризис. Об этом написали The Wall Street Journal.
В своих предположениях газета отталкивается от ситуации в городе Фушунь. Город столкнулся с нехваткой молодежи и растущим числом пожилого населения. При этом раньше Фушунь являлся лидером по показателю государственных инвестиций. В определенное время на город приходилось 50% добычи нефти в Китае и 10% добычи угля.

Сейчас уровень рождаемости на одну жительницу города Фушунь равен 0,7. Чтобы добиться стабильного поддержания численности населения, этот показатель должен составлять 2,1.

Такое явление в газете связывают с государственной политикой КНР «одна семья — один ребенок» и отказ Китая от угля. По итогу, в Фушунь численность населения стала сокращаться еще в 2022 году. Если никаких изменений не будет, то данная ситуация может наблюдаться по всему Китаю к 2035 году.

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#китай
#кризис
#демография
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«Известия»: ОБСЕ начнут курировать Украину для вступления в ЕС и НАТО
12 декабря 2024, 05:28

Фото: iStock/Silent_GOS

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш начнет курировать Киев для вступления страны в Евросоюз и НАТО. Этим он поделился с «Известиями».
«Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никаких ракет, но буду подготавливать их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО», — заявил Мареш.

В издании отмечают, что такие действия союзников Киева не соответствуют принципу консенсуса, главенствующему в ОБСЕ и ведут к политизации всей структуры. При этом постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что Мареша на эту должность никто не назначал.

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#ес
#нато
#украина
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Президент Южной Кореи заявил, что готов к процедуре импичмента
12 декабря 2024, 05:01

Юн Сок Ель (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что готов к процедуре импичмента и расследованию против него. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к гражданам страны.
«Я с честью пройду через импичмент или расследование», — сказал Юн Сок Ель.

«Радио 1» сообщало, что президент Южной Кореи ввел военное положение в стране, после чего извинился за свой поступок. Свои действия он объяснил намерением оппозиции совершить государственный переворот в пользу КНДР.

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#южная корея
#импичмент
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Украинцы нашли способ обойти ограничения на трату тысячи гривен от Зеленского
12 декабря 2024, 03:28

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko

Украинские граждане нашли решение по обходу ограничения на трату тысячи гривет, выделенных для населения Владимиром Зеленским. Об этом рассказал директор платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко.
«К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть «особо умные» украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи», — пояснил Авраменко в своей публикации на Facebook*.

Как объясняет издание «Страна.ua», граждане обналичивали выделенные деньги с помощью оплаты мобильного. После подтверждения перевода украинцы оформляли возврат средств на карту.

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#деньги
#украина
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Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера КНР Си Цзиньпина
12 декабря 2024, 03:01

Си Цзиньпин (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом рассказали в CBS News.
«Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации в следующем месяце», — передает телеканал, ссылаясь на источники.

Церемония инаугурации состоится 20 января. Также на мероприятие может приехать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, что Дональд Трамп впервые стал президентом США в 2016 году. Спустя восемь лет он снова заступит на пост главы государства.

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#сша
#дональд трамп
#китай
#си цзиньпин
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