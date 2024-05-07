В Южной Корее оценили слова Путина на инаугурации

Фото: сайт Кремля
Южнокорейские СМИ активно следили за церемонией инаугурации президента России Владимира Путина, выделив в его речи слова о сплоченности России и готовности к диалогу со странами Запада только на равных.
Агентство Рёнхап отмечает, что слова Путина о диалоге на равных стали предупредительным сигналом странам Запада на фоне планирующихся учений с использованием тактического ядерного оружия. При этом информагентство отметило и заявление российского лидера о намерении продолжить сотрудничество с партнёрами для построения многополярного мира.
Таким образом стало понятно, что Москва сама не пойдёт на переговоры, если Запад продолжит игнорировать Россию.
Телеканал YTN также обратил внимание на слова российского лидера о том, что Россия достойно преодолеет трудный период, а после станет ещё сильнее.
Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.
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«Путин своей речью продемонстрировал уверенность в том, что СВО на Украине развивается в выгодном для России ключе, а подавляющая поддержка, полученная им на мартовских выборах, дает понять, что проблем с внутренним единством нет», — заявил директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пён Хван в эфире телеканала «Ёнхап ньюс ТВ».
Таким образом стало понятно, что Москва сама не пойдёт на переговоры, если Запад продолжит игнорировать Россию.
Телеканал YTN также обратил внимание на слова российского лидера о том, что Россия достойно преодолеет трудный период, а после станет ещё сильнее.
Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.
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Элина Позднякова