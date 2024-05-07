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В Южной Корее оценили слова Путина на инаугурации

Рёнхап: Путин заявил о готовности РФ к диалогу с Западом только на равных
07 мая 2024, 21:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Южнокорейские СМИ активно следили за церемонией инаугурации президента России Владимира Путина, выделив в его речи слова о сплоченности России и готовности к диалогу со странами Запада только на равных.
Агентство Рёнхап отмечает, что слова Путина о диалоге на равных стали предупредительным сигналом странам Запада на фоне планирующихся учений с использованием тактического ядерного оружия. При этом информагентство отметило и заявление российского лидера о намерении продолжить сотрудничество с партнёрами для построения многополярного мира.

«Путин своей речью продемонстрировал уверенность в том, что СВО на Украине развивается в выгодном для России ключе, а подавляющая поддержка, полученная им на мартовских выборах, дает понять, что проблем с внутренним единством нет», — заявил директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пён Хван в эфире телеканала «Ёнхап ньюс ТВ».



Таким образом стало понятно, что Москва сама не пойдёт на переговоры, если Запад продолжит игнорировать Россию.
Телеканал YTN также обратил внимание на слова российского лидера о том, что Россия достойно преодолеет трудный период, а после станет ещё сильнее.

Сегодня, 7 мая 2024 года, в Москве в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. После принесения присяги было объявлено об объявлении Путина президентом Российской Федерации, а под рабочей Кремлёвской резиденцией был поднят дубликат штандарта президента.

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«Сотрут Францию с лица земли»: Макрона предупредили о сокрушительном ответе России
Экс-разведчик Риттер: Россия сотрет Францию с карты и ударит по Румынии
07 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/andriano_cz

В случае отправки французских войск на Украину Россия их ликвидирует, после чего может нанести удар по французским объектам в Румынии. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Владимир Путин уничтожит все французские войска (на Украине — ред.), а затем, вероятно, ударит по логистическим центрам Франции в Румынии», — предположил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он также высмеял слова некоторых французских генералов, которые считают, что Россия не станет наносить удары по объектам Франции из-за наличия у страны «двухсот единиц» ядерного оружия.

Макгрегор отметил, что такое количество не имеет никакого значения, так как у Москвы в арсенале имеется тысячи едини ядерного оружия. Он предупредил, что Россия способна стереть Францию с лица земли. Таким образом, эксперт порекомендовал французским властям «заткнуться». А США, по его мнению, должны призвать лидера страны Эммануэля Макрона перестать заниматься эскалацией конфликта.

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Посольство России в Германии потребовало отмены запрета атрибутики ко Дню Победы
07 мая 2024, 21:34

Фото: iStock/andriano_cz

Посольство России в Германии потребовало от берлинских властей полной отмены запрета на демонстрацию 8 и 9 мая символики, связанной с Днём Победы. Об этом сообщается в заявлении дипмиссии.
В посольстве признали неприемлемым такое решение властей, которым запрещается демонстрировать флаги, георгиевские ленты и прочую атрибутику.

Дипмиссия напомнила, что Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 миллионов своих граждан за мирное небо. Все эти люди погибли в немецких концлагерях, под обстрелами, от голода и непосильного принудительного труда.

Российская сторона потребовала отмены запрета, указав, что такое решение воспринимается как дискредитация, противоречащая послевоенному историческому примирению россиян с немцами.

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Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, определив «настоящего босса»
Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, игнорируя его при беседе с фон дер Ляйен
07 мая 2024, 20:56

Фото: сайт Кремля

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе своего визита во Францию унизил Эммануэля Макрона, игнорируя его и больше общаясь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
По слова политика, Си Цзиньпин определил «настоящего босса» в лице фон дер Ляйен, с которой и предпочёл общаться, игнорируя Макрона.

А Макрон, в свою очередь, продемонстрировал своём подчинённое положение. Эта ситуация, по мнению Филиппо, наносит заметный ущерб национальным интересам Франции.

Также политик указал на то, что членство Франции в Евросоюзе ослабляет страну.

Китайский лидер в сопровождении супруги прибыл во Францию в воскресенье. Его рабочий визит продлится до среды. Си Цзинпин уже провёл трехстороннюю встречу с Макроном и фон дер Ляйен, на которой указал на необходимость совместного противодействия эскалации конфликта на Украине.

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Лукашенко высказался о наступательном потенциале ядерного оружия
Лукашенко назвал ТЯО оружием для защиты, а не наступления
07 мая 2024, 20:28

Фото: iStock/Gerasimov174

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) необходимо для сдерживания и защиты, а не для наступления. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава государства также указал на то, что Белоруссия не будет поддаваться на провокации и не собирается ни с кем воевать.

По словам Лукашенко, одной из важных задач государства является нанесение неприемлемого удара по стороне противника в случае атаки страны.

Ранее в этот день стало известно, что Белоруссия начала внезапную синхронизированную с Россией проверку с носителями ядерного оружия. В ходе неё будут проверены навыки белорусских военных по подаче ядерных боеприпасов в воинские части, загрузке их в установки и подвестке на штурмовики.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#ядерное оружие
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Мир находится на пороге ядерной войны, заявил Лукашенко
Лукашенко: мир никогда не был так близко к порогу ядерной войны
07 мая 2024, 20:20

Фото: сайт Кремля

Мир ранее не подходил к порогу начала ядерной войны так близко, как сейчас. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что заявления западный политиков стремительно ведут не только Европу, но и весь мир к эскалации напряженности.

При этом президент отметил, что Минск не будет поддаваться на провокации и не собирается ни с кем воевать.

Также Лукашенко призвал немедленно остановить некоторых западных политиков, которые «возомнили себя хозяевами мира» и теперь считают, что имеют полное право вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

В заключение глава государства добавил, что политическая обстановка активно накаляется из-за расширения блока НАТО в Восточно-Европейском регионе.

Ранее в этот день Александр Лукашенко указал на то, что тактическое ядерное оружие необходимо исключительно для сдерживания и защиты, а в наступление с ним никто не пойдёт. Также он озвучил, что Белоруссия должна будет нанести неприемлемый ущерб противнику, если территория страны окажется атакована.

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#александр лукашенко
#белоруссия
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#ядерное оружие
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#мир
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Путин поручил обеспечить россиян жильём площадью не менее 33 кв. м на человека
Путин поручил повысить доступность жилья на первичном рынке к 2030 году
07 мая 2024, 19:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении доступности жилья на первичном рынке.
Отмечается, документ направлен на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Помимо прочего в документе перечислено повышение доступности жилья на первичном рынке и устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Также глава государства поручил обновить к 2030 году жилищный фонд не менее чем на 20% в сравнении с показателями 2019 года.

Кроме того, поставлена цель об улучшении качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Согласно указу, благоустроить необходимо как минимум 30 тысяч общественных территорий, а в небольших городах и исторических поселениях должно быть реализовано не менее 1600 проектов россиян, победивших во Всероссийском конкурсе лучший проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

Помимо этого, каждый россиянин к указанному сроку должен быть обеспечен жильём площадью не менее 33 квадратных метров на человека.

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В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации
УКГВ ООН: Израиль нарушил в Газе все пять норм международного права по эвакуации
07 мая 2024, 19:43

Фото: iStock/butenkow

Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе. Об этом Лаерке сообщил на брифинге.
Отмечается, что перед эвакуацией население должны были предупредить заранее. Однако Израиль не сделал этого, что демонстрирует нарушение международного права.

По словам Лаерке, маршруты эвакуации, как и районы назначения, должны быть безопасными, вместе с доступом гуманитарной помощи. Ничего из этого также не было сделано, добавил представитель УКГВ.

Ранее сообщалось, что Израиль установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Движение пассажирского транспорта и доставка гуманитарной помощи в Газу через КПП «Рафах» остановлены.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей
Путин встретился с Рошалем и своей учительницей в Кремле
07 мая 2024, 19:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин после инаугурации провёл первые встречи. Об этом в беседе с журналистами рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сначала глава государства провёл встречу с детским хирургом, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем.

Затем он встретился в стенах Кремля со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич.

Песков подчеркнул, что Рошаль и Гуревич присутствовали на церемонии инаугурации Путина.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Это уже пятый президентский срок Путина. Он продлится шесть лет – до 2030 года.

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Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году
Путин поручил удвоить МРОТ к 2030 году по сравнению с показателями 2023 года
07 мая 2024, 19:15

Фото: iStock/Fascinadora

Президент России Владимир Путин поручил увеличить в два раза показатели минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году.
Глава государства подписал соответствующий указ.

Отмечается, что показатели МРОТ будут увеличены по сравнению с показателями, установленными на 2023 год.

Напомним, что ещё в начале апреля глава государства поручил правительству увеличить МРОТ до как минимум 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году.

Ранее сообщалось, что после официального вступления в должность президента России Владимир Путин подписал указ о «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Подробнее о деталях документа читайте в материале «Радио 1».

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