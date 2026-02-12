В МИД РФ предупредили об ответных мерах РФ при размещении в ФРГ дальнобойных ракет США

12 февраля 2026, 04:28

Грушко: Россия примет ответные меры, если США разместят дальнобойные ракеты в ФРГ

Фото: iStock/ronniechua

Россия не отказывалась обсуждать с США вопрос размещения дальнобойных ракет в Германии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с «Известиями».





Дипломат напомнил, что Москва предельно ясно изложила свою позицию Вашингтону. После выхода Соединённых Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ввела мораторий на развёртывание таких комплексов. Москва объяснила, что не станет размещать эти системы, пока аналогичные американские ракеты не появятся в Европе.





«Всё. Что еще надо? Надо было сказать «да, мы будем действовать таким образом», если бы это были ответственные политики, которые реально заботятся об интересах безопасности своих стран», — цитируют Грушко «Известия».