В МИД РФ предупредили об ответных мерах РФ при размещении в ФРГ дальнобойных ракет США
Россия не отказывалась обсуждать с США вопрос размещения дальнобойных ракет в Германии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с «Известиями».
Дипломат напомнил, что Москва предельно ясно изложила свою позицию Вашингтону. После выхода Соединённых Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ввела мораторий на развёртывание таких комплексов. Москва объяснила, что не станет размещать эти системы, пока аналогичные американские ракеты не появятся в Европе.
«Всё. Что еще надо? Надо было сказать «да, мы будем действовать таким образом», если бы это были ответственные политики, которые реально заботятся об интересах безопасности своих стран», — цитируют Грушко «Известия».Замглавы МИД РФ также указал на нарастающие милитаристские настроения в Европе. По его мнению, на Западе пытаются «выстроить безопасность» против России, однако такая политика является бесперспективной. Безопасность невозможна без опоры на принцип неделимости. Грушко добавил, что РФ всегда готова пойти на ответные меры, если ситуация того потребует.
