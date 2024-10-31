В США обеспокоились, что три страны отправят войска в Россию

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk
США должен беспокоить тот факт, что союзники Москвы могут отправить свои войска в Россию для последующего участия в украинском конфликте. Об этом заявил экс-сотрудник госдепа США Дэвид Тафури в эфире украинского «24 канала».
По словам Тафури, войска на Украину могут отправить Иран, Сирия и Китай. Он добавил, что не уверен в наличии у администрации Соединенных Штатов плана на такое развитие событий.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что, если войска КНДР появятся на Украине, то могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными государствами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Политолог Шаповалов объяснил заявление Байдена об ударе ВСУ по военным КНДР
Зеленский устроил истерику из-за «солдат КНДР» в России
Небензя пригласил постпреда Британии в Россию, назвавшую РФ «обедневшей»
Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что, если войска КНДР появятся на Украине, то могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными государствами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Политолог Шаповалов объяснил заявление Байдена об ударе ВСУ по военным КНДР
Зеленский устроил истерику из-за «солдат КНДР» в России
Небензя пригласил постпреда Британии в Россию, назвавшую РФ «обедневшей»
Екатерина Коршунова