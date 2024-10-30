Владимир Зеленский
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что мир недостаточно сильно отреагировал на заявления о якобы пребывании военных КНДР на территории России. Его слова опубликованы в Telegram-канале.
По мнению лидера киевского режима, бывшей советской республике необходима «действенная реакция» на якобы пребывание военных Северной Кореи на российской территории. Ранее в Киеве слышали определенную реакцию, «но она недостаточно сильна», подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также допустил, что на территории РФ якобы могут оказаться иранские военные. Однако никаких доказательств он не привел.
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