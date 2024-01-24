В Запорожской области на выборах разрешат голосовать по паспорту Украины

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Президентские выборы состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
Сообщалось, что некоторые жители новых регионов не успели получить российский паспорт или документы были уничтожены в результате обстрелов.
Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев говорил, что, несмотря на возможное отсутствие российских документов, жители являются гражданами страны и «лишить их активного избирательного права» — «бесчеловечно». 30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР,
Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в качестве отдельных субъектов в результате референдумов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России являются попыткой замаскировать проблемы в стране.
Песков назвал территориальные претензии Киева к России несостоятельными
Песков заявил, что Зеленский хочет быть похожим на Путина
ЦИК начала принимать документы на регистрацию кандидатов в президенты
Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев говорил, что, несмотря на возможное отсутствие российских документов, жители являются гражданами страны и «лишить их активного избирательного права» — «бесчеловечно». 30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР,
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России являются попыткой замаскировать проблемы в стране.
«Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет», - считает Песков.Читайте также:
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Мария Фирсова