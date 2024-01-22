ЦИК начала принимать документы на регистрацию кандидатов в президенты

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Центризбирком начал приём документов на регистрацию, в том числе подписных листов кандидатов на пост президента России. По закону на проверку этих листов отводится 10 дней. О том, как будет проходить эта процедура, рассказали в Мособлизбиркоме.
Там напомнили, что самовыдвиженец обязан предоставить от 300 тыс до 315 тыс подписей, а кандидат, выдвинутый от партии, – от 100 тыс до 105 тыс. «На первом этапе специалисты ЦИК проверяют число подписей. На втором с помощью генератора случайных чисел будет отобрано 60 тыс подписей, подлежащих проверке. На третьем этапе проверяется соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей, содержащихся в этих подписных листах», – сообщается в телеграм-канаде Мособлизбиркома.Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных подписей избирателей, ЦИК проведёт дополнительную проверку ещё 30 тыс подписей. Если же количество недействительных и недостоверных подписей вновь превысит 5%, это станет основанием для отказа в регистрации кандидата.
Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.
Читайте также:
Подмосковных избирателей проинформируют о голосовании на президентских выборах
В Подмосковье началось обучение информированию о выборах президента
Глава Мособлизбиркома Берёзкин рассказал, как отличить информатора от мошенника
Лора Луганская