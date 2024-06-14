ВС РФ взяли ВСУ в огненный мешок в Карловке в ДНР

Фото: iStock/Jakub Laichter
Часть группировки ВСУ оказалась в огневом мешке ВС РФ в Карловке. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
«В Карловке у вооруженных формирований Украины сложилась не лучшая ситуация. В юго-восточной части противник оказался в огневом мешке», — заявил Кимаковский.
Он также уточнил, что подобная ситуация складывается для украинских подразделений к северу от Карловки, в районе села Невельское.
Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области, который использовался для снабжения артиллерии ВСУ.
Читайте также:
Кимаковский: Освобождение Уманского поможет перекрыть пути снабжения ВСУ
Кимаковский: в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат новобранцы
Кимаковский: Командиры ВСУ расправляются с желающими сдаться в плен солдатами
Элина Позднякова