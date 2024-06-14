Опубликованы кадры захвата ДРГ ВСУ бойцами ВС РФ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие четвертой военной базы ВС РФ помешали украинским диверсантам перейти фронтовую линию на Запорожском направлении. Боевиков ВСУ засекли при помощи FPV-дронов, а те, чтобы выжить, сдались. Видео опубликовал Telegram-канал RT. В результате операции участники диверсионной группы отправлены в центр временного содержания для военнопленных.