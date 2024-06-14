Опубликованы кадры захвата ДРГ ВСУ бойцами ВС РФ на Запорожском направлении

Фото:istockphoto/Aleksandr Golubev
Российские военнослужащие четвертой военной базы ВС РФ помешали украинским диверсантам перейти фронтовую линию на Запорожском направлении. Боевиков ВСУ засекли при помощи FPV-дронов, а те, чтобы выжить, сдались. Видео опубликовал Telegram-канал RT. В результате операции участники диверсионной группы отправлены в центр временного содержания для военнопленных.
Ранее в российском минобороны докладывали о нанесении ударов ВС РФ по украинским хранилищам с крылатыми ракетами Storm Shadow. Уточнялось, что за неделю армия России ударила 19 раз из высокоточных вооружений.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Москва предлагает мирные инициативы по решению украинского кризиса, однако в Киеве запрещают и отвергают переговоры с российской стороной.
Читайте также:
В РФ опубликовали список 400 желающих вернуться на Украину военных
Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений
В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны за обмундирование солдат
Никита Кротов