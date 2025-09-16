В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-16

16 сентября 2025, 16:15

Rzeczpospolita: в Польше в жилой дом попала ракета из истребителя F-16, а не дрон

Фото: iStock/bpawesome

В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из истребителя F-16, а не дрон. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.