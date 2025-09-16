Достижения.рф

В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-16

Rzeczpospolita: в Польше в жилой дом попала ракета из истребителя F-16, а не дрон
Фото: iStock/bpawesome

В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из истребителя F-16, а не дрон. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.



Прокуратура, как утверждает издание, скрыла информацию о «неопознанном летающем объекте», части которого упали на жилой дом в деревне Выгрыки Люблинского воеводства.

По информации Rzeczpospolita, это могла быть ракета, выпущенная из польского истребителя F-16 для поражения беспилотника, но, как предполагается, у ракеты произошел сбой системы наведения.

В ночь на 10 сентября польские ВС зафиксировали нарушение воздушного пространства страны. На территории Польши были обнаружены упавшие беспилотники. Премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за провокацию на РФ.

Екатерина Коршунова

