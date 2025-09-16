В Польше с машины украинца сорвали номера и разрисовали авто призывом «На фронт»

16 сентября 2025, 01:02

Фото: iStock/Andrej Filipovic

В польском городе Вроцлав неизвестные злоумышленники совершили акт вандализма против автомобиля с украинскими номерными знаками. Машину разрисовали. Об этом пишет местное издание 24Wroclaw.





Инцидент произошел в ночь на 14 сентября на парковке на улице Грабишинской. Неизвестные сорвали с автомобиля украинские номера и нанесли на кузов черной краской надпись «Na front» («На фронт»).



Владельцем белого автомобиля марки Ford является гражданин Украины. Уточняется, что повреждены передняя часть машины, левый бок и капот.



