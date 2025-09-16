В Польше с машины украинца сорвали номера и разрисовали авто призывом «На фронт»
В польском городе Вроцлав неизвестные злоумышленники совершили акт вандализма против автомобиля с украинскими номерными знаками. Машину разрисовали. Об этом пишет местное издание 24Wroclaw.
Инцидент произошел в ночь на 14 сентября на парковке на улице Грабишинской. Неизвестные сорвали с автомобиля украинские номера и нанесли на кузов черной краской надпись «Na front» («На фронт»).
Владельцем белого автомобиля марки Ford является гражданин Украины. Уточняется, что повреждены передняя часть машины, левый бок и капот.
Над правительственными зданиями Польши нейтрализовали БПЛА
Полиция организовала проверку по факту происшествия и разыскивает подозреваемых.
Ранее сообщалось, что Польша оказалась под угрозой масштабного миграционного кризиса после того, как Украина ослабила ограничения на выезд молодых мужчин за границу. На пунктах пропуска уже образовались километровые очереди.
Варшава оказалась в уязвимом положении из-за необходимости принимать и поддерживать всё большее количество людей.