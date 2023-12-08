В зоне СВО переживали, будет ли Путин баллотироваться на пост президента

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Герой ДНР Артем Жога рассказал, что в зоне спецоперации все переживали и задавались вопросом, будет ли российский Владимир Путин выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2024 года.
«Мы все переживали, и на фронте мы переживали, все ребята с батальона, многие жители, депутаты ДНР, все задавались вопросом, будет ли Владимир Владимирович баллотироваться», - рассказал Жога.
Он поделился, что именно с этими мыслями он ехал на мероприятие, об этом думал и сидя в зале. По словам героя ДНР, все очень рады тому, что президент услышал просьбы своего народы.
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Элина Позднякова