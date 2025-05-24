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Германии необходимо отозвать свои войска с российской границы в Литве. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью для Berliner Zeitung.
«Постоянное размещение 5000 солдат бундесвера в Литве, скорее всего, лишь усилит чувство угрозы для России и приведёт к ответным реакциям, которые еще больше приблизят нас к войне с Россией», — заявила политик.
Помимо этого Вагенкнехт обратила внимание на нелогичной решений властей в отношениях с Россией. Депутат отметила, что разумнее отвести войска от границы с РФ, чем вводить очередной пакет антироссийских санкций.
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