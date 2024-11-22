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В Раменском округе вручили премии «Женщина года»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Церемония вручения премии «Женщина года — 2024» состоялась в Доме культуры им. Воровского в Раменском, победительницы были выбраны в восьми различных номинациях, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«На премию было выдвинуто 195 претендентов в восьми номинациях: «Золотой возраст», «Своих не бросаем», «Доброе сердце», «Прорыв года», «Красота и грация», «Призвание», «Любовь и верность» и «Крепкая семья – сильная Россия». В каждой из номинаций были выбраны три победительницы», — говорится в сообщении.
Победительниц поздравил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев. Он также поблагодарил главу Раменского отделения Союза женщин России Нину Широкову за идею проведения такой премии и хорошо организованное мероприятие.

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#эдуард малышев
Каширяне собирают помощь для больных детей в рамках акции «Коробка храбрости»
22 ноября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Жители Каширы участвуют во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», которую проводят единороссы. Цель акции – поддержка детей, проходящих длительное лечение в больницах и хосписах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В общественных приёмных партии установлены специальные боксы.
«Нет ничего хуже, чем болезни детей. Это постоянный источник стресса, переживаний и тревог. Но для самих детей гораздо больший стресс, когда лечение проходит не дома, а в больнице. Партия традиционно поддерживает детей, находящихся в медучреждениях. Я регулярно принимаю участие в акции «Коробка храбрости»», – сказала депутат Совета депутатов Каширы, руководитель местного отделения «Движения первых» Ангелина Фетисова.
Она также приняла участие в акции.

Сбор игрушек продлится до 5 декабря. Присоединиться могут любой желающий. Напомним адрес местного отделения Партии «Единая Россия»: Кашира, ул. Ленина, 2.

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#дети
#помощь
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Глава Минспорта Тувы извинился за видео из соцсетей, где он якобы в пьяном виде
22 ноября 2024, 13:59

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Министр спорта Тувы Субудай Монгуш извинился за распространившуюся в соцсетях видеозапись, на которой он танцует на вечеринке в Монголии якобы в пьяном виде. Извинения он принёс на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором министр танцует около сцены. В подписях к нему было указано, что вечеринка проходила в Монголии, а чиновник в это время был пьян.

Монгуш отметил, что видео было снято во время его отпуска, на мероприятии близких ему людей, где он позволил себе немного расслабиться. Затем подчеркнул, что понимает всю ответственность занимаемой должности, поэтому не должен был допускать такого поведения. Он принёс свои искренние извинения и добавил, что эта ситуация стала для него большим уроком.

Чиновник пообещал, что такого больше не повторится, и заверил, что впредь будет прилагать ещё больше усилий к работе на благо своего региона.

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Москвичка вышла купить мёд и выиграла в лотерею 100 миллионов рублей
22 ноября 2024, 13:54

Фото: istockphoto/payphoto

Жительница Москвы по имени Екатерина отправилась в торговый центр, чтобы купить мёд, и заодно приобрела там билет моментальной лотереи «Миллионер». Когда женщина стёрла защитный слой, она увидела, что выиграла 100 миллионов рублей.
Об этом рассказали РИА Новости в крупнейшем в России распространителе государственных лотерей «Столото». Екатерина рассказала, что, когда стирала защитный слой, уговаривала «столотошу», чтобы сделал ей подарок — ведь скоро день рождения. Когда она увидела цифру выигрыша, глаза у неё округлились. Такой подарок превосходил самые смелые ожидания.

По словам москвички, у неё есть некоторые ритуалы, которые она выполняет, чтобы в доме был достаток. У неё дома есть копилка-башмачок. В тот день она увидела, что копилка переполнена. «Нет, деньги должны двигаться, тогда и прибыль будет», — подумала Екатерина и положила все монеты на карту проезда в городском транспорте. Прибыль не заставила себя долго ждать, причём в очень солидном размере.

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Предлагала секс: 78-летняя вдова из Ставрополья лишилась миллиона рублей из-за молодого любовника, кем оказался альфонс
22 ноября 2024, 13:21

Фото: iStock/ JackF

В краевой суд Ставрополья поступила апелляционная жалоба. 29-летнего выходца из Ессентуков Эдуарда К., он же «Иван Батищев» и «Эрик Карецкий», обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина обманул пенсионерку, которая, по словам Эдуарда, весьма активно намекала на «тесные отношения», проинформировала «Комсомольская правда».

Мошенник «прощупал» пенсионерку


В декабре 2018 года некий «Иван Батищев» добавился в друзья в «Одноклассниках» к 78-летней Лидии Петровне (имя изменено). Женщина одобрила заявку. Иван сразу начал рассказывать о том, как он любит общаться с дамами постарше, поскольку они кажутся ему интереснее. Лидия Петровна начала помогать мужчине финансово.

Накануне пожилая женщина потеряла мужа и сына. По ходу общения с Иваном Лидия Петровна проговорилась, что осталась совсем одна. Такую же «историю» рассказал и мужчина. Иван поделился, что родные не оказывают ему поддержку. Но Батищев умолчал, что находится в браке и имеет ребёнка.

Фото: iStock/ JackF

Мужчина инициировал первую встречу. После неё он начал просить «копеечку» под разными предлогами.

«Все началось с небольшой суммы, через которую он «прощупал» пенсионерку. Затем потребности стали расти. Он заявил, что против него возбудили уголовное дело, и Лидия Петровна дала деньги на адвоката. Потом помогла купить машину. А когда он заявил, что попал в ДТП — дала на ремонт. И так далее», — поделился источник газеты.

Иван Батищев «нагрел» пенсионерку, в общей сложности, больше чем на миллион рублей. Последние 100 тысяч рублей, которые Лидия Петровна давала Ивану, она брала в кредит. Из дохода у женщины была лишь пенсия и торговая точка. Раньше Лидия Петровна была работником банка, а добрая часть потраченных на Ивана денег — это накопления самой женщины и сбережения усопшего мужа.

Подписал расписку Эрик Карецкий, а задержали Эдуарда


У Лидии Петровны закончились средства и Иван Батищев «испарился». Женщина рассказывала, что деньги она давала в долг под честное слово. Сам Иван уверял, что собирался вернуть деньги и стороны даже написали расписку.

«Пенсионерка узнала, что Иван Батищев — это ненастоящее имя. Это стало поводом для оформления расписки. Но дело в том, что мужчина выдумал себе новое имя — Эрик Карецкий. По нему и была написана расписка. При оформлении документа обвиняемый не взял паспорт. Якобы его документы были в его родном селе, до которого далеко ехать. Благодаря этому новую аферу и провернули», — добавил источник.

Эдуарда (настоящее имя афериста) задержали в связи с мошенничеством в особо крупном размере. В суде альфонс поделился, что Лидия Петровна активно намекала ему на любовь и он даже чуть не занялся с ней сексом. Женщина якобы купила билеты в Турцию на двоих, но из-за фальшивых данных в социальной сети поездка «накрылась».

Фото: iStock/ Synthetic-Exposition

В суде он продолжал «гнуть свою линию» о намерении вернуть долг. Но лишь один — 300 тысяч рублей, которые он взял на машину. Зарплата Эдуарда составляет 15-30 тысяч. И как он собирался отдать деньги при таком доходе мужчина не пояснил.

Альфонс, «нездоровая пенсионерка» и колония


Городской суд Ессентуков приговорил Эдуарда К. к трём годам общего режима. Альфонса не устроил такой приговор и с помощью адвоката он оспорил решение. В жалобе юрист подчёркивал, что обвинение строится лишь на показаниях Лидии Петровны, а в ходе судебного разбирательства она якобы признала, что «психически нездорова, принимает психотропы и состоит на учете в психоневрологическом диспансере». Ещё он настаивал, что остальные факты займа не были доказаны и требовал оправдать Эдуарда. Суд не стал пересматривать приговор.

Прежняя судимость


Для Эдуарда это уже второй срок. В 2014 году он украл у любовницы ноутбук — его он продал за 13-14 тысяч рублей. Тогда он получил 1,5 года исправительных работ.

У мужчины осталась беременная жена, ребёнок, огромные долги и страница в социальной сети с четырьмя друзьями — это женщины старше 40.

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Студент Раменского колледжа Грачёв вышел в медальный зачёт чемпионата «Хайтек»
22 ноября 2024, 13:15

Фото: istockphoto.com/amgun

Николай Грачёв, обучающийся на четвёртом курсе Раменского колледжа по направлению «Мехатроника и робототехника», в составе команды корпорации «Роскосмос» занял второе место на XI международном чемпионате технологических профессий «Хайтек», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Николай рассказал, что впервые принял участие в соревнованиях такого уровня.

«В этом чемпионате состязались команды от 14 разных корпораций. Считаю свою победу невероятно полезным опытом, который пригодится мне в дальнейшем, ведь я планирую участвовать в итоговом этапе чемпионата, который пройдёт через неделю», — заявил Николай Грачёв.
Он также поделился своими планами на будущее: в дальнейшем Николай планирует преподавать в Раменском колледже и заниматься разработкой в сфере механотроники.

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Российские ученые нашли способ очистки моря от нефти с помощью водорослей
Российские ученые нашли водоросли, способные очищать море от нефти на 70%
22 ноября 2024, 12:42

Фото: iStock/Velvetfish

Российские ученые нашли способ очистки моря от нефти и металлов с помощью водорослей. Об этом сообщил в Камчатском госуниверситете имени Витуса Беринга. Исследователи обнаружили два вида водорослей, которые способны снижать концентрацию загрязняющих веществ на 60-70%.
В университете изучили оба вида — Hedophyllum bongardianum и Fucus distichus. Выяснилось, что они наиболее защищены от загрязнений, вызванных человеком, включая нефтяное и металлическое. Еще одной интересной особенностью оказалась способность водорослей создавать специальные бактерии на своей поверхности, которые преобразуют загрязняющие вещества в питательные.
«Мы предполагаем, что обнаруженные нами бактерии принадлежат к родам Pseudomonas, Achromobacter, Pseudoalteromonas, Psychromonas и Flavobacterium. Именно эти микроорганизмы преобразуют загрязняющие вещества в более простые соединения, которые затем используются водорослями для питания», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры биологии и наук о Земле и заведующий Лабораторией биогеохимии и рекреационных ресурсов университета Станислав Рогатых.
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Глава штаба Раменского отделения Юнармии дала интервью на радио
22 ноября 2024, 12:32

Пресс-служба администрации г.о. Раменский

Начальник штаба Раменского отделения Юнармии Ирина Клещевская дала интервью для Раменского радио, в котором обсудила итоги летней работы юнармейцев Раменского городского округа и поделилась планами на новый учебный год, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кроме того, она рассказала об опыте участия юнармейцев в сборах и соревнованиях, а также о мероприятиях, направленных на помощь участникам специальной военной операции.

Ирина отметила, что даже во время каникул, юнармейцы активно участвовали в Суворовских сборах и обучении на базе воинской части в Подольске.

В интервью также обсуждалась деятельность юнармейцев по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Клещевская рассказала о сотрудничестве с различными фондами и усилиях, направленных на поддержку бойцов.

В планах юнармейцев — организация множества мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы и другим значимым датам. Основные задачи включают очистку памятников и создание информационных материалов о пионерах-героях. Также рассматривается возможность создания документальных фильмов о ветеранах.

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#подмосковье
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Психолог рассказала, как критика влияет на развитие депрессии и можно ли этого избежать
Психолог Сальникова: депрессия появляется не из-за критики, а из-за реакции на нее
22 ноября 2024, 12:23

Фото: iStock/dikushin

Мужчина из Китая страдал от депрессии и бессонницы более 30 лет после того, как его несправедливо отчитал начальник. Этот инцидент привел к развитию болезни Паркинсона.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что причиной стресса является то, как люди реагируют на какие-то внешние стимулы и обстоятельства.

«То есть в данном случае причиной стресса стало то, как мужчина отреагировал на критику начальника. Все видели таких людей, на которых кричат, их обвиняют, критикуют, ругают, унижают, но они выходят и спокойно идут дальше. А здесь мужчина так себя накрутил, сам себя ввел в депрессию, что и стало причиной стресса», — объяснила эксперт.

По ее словам, чтобы избавиться от подобных резких реакций, нужно в целом поменять отношение к людям.

«Поменять тип мышления, поменять мысли на ситуацию достаточно сложно, но это сделать нужно, чтобы сохранить свое ментальное здоровье. В данной ситуации проблема в том, что мужчина расстроился из-за своих ожиданий о том, что начальник не может на него кричать, он чувствовал себя униженным, незначимым, ненужным, не ценным. Многие говорят, что на них никто не имеет права кричать. Но кричит начальник, и что происходит? Расстройство. Получается обман своего сознания, своей психики. Как это никто не может на меня кричать, когда начальник только что накричал? Начальник может? Может. И, получается, мы расстраиваемся из-за своих иллюзий», — сказала психолог.

Она добавила, что стресс и депрессия происходит из-за того, что иллюзии не сходятся с реальностью, и сознание опирается как бы на недействительные вещи — те, которые мы сами себе придумали.

«Это примерно так же, как сесть на несуществующий стул, который мы сами себе придумываем. Мы упадём на пол, и нам будет больно. С нашей психикой происходит то же самое. Когда люди себе придумывают какие-то вещи, которые не сходятся с реальностью, они падают. На самом деле в этой ситуации важно работать со своими ложными когнитивными картами и говорить себе, что начальник может кричать, а вы можете на него злиться или не злиться», — сообщила эксперт.

И следующая фраза, как поделилась Дарья Сальникова, с которой стоит работать, — «это он меня обидел, он меня унизил, он меня раскритиковал».

«Это детская, инфантильная позиция, потому что мы все взрослые люди, и все ответственные за свои чувства. На самом деле, если перевести это в я-концепцию, то будет так: я обиделся на него из-за того, что думал, что он на меня не может кричать. То есть я хотел, чтобы он меня не кричал. Тогда нужно понимать, что не все в мире случается так, как мы хотим. Другие люди могут делать, что угодно. Но ваша задача — разобраться со своими чувствами и реакцией, не опираясь на иллюзии», — заключила психолог.

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Врач раскрыла опасность обезболивающих
Терапевт Тен: бесконтрольный прием обезболивающих опасен для детей и пенсионеров
22 ноября 2024, 12:21

Фото: iStock/ClaudioVentrella

Бесконтрольный прием обезболивающих или противовоспалительных препаратов грозит тяжелыми последствиями для здоровья. Об этом сообщила терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, длительное применение НПВП может спровоцировать гастрит и даже язвы желудка.
«Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен и аспирин, раздражают слизистую желудка, особенно при длительном применении или приемах на голодный желудок. Это может вызвать гастрит или даже язвенные поражения. У пациентов с хроническими заболеваниями желудка и кишечника, а также у пожилых людей риск осложнений еще выше», — отметила она в беседе с NEWS.ru.
Тен добавила, что аспирин, ибупрофен, парацетамол и другие обезболивающие не лечат инфекции, а их неконтролируемый прием приведет к проблемам со здоровьем.

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