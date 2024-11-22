В Раменском округе вручили премии «Женщина года»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Церемония вручения премии «Женщина года — 2024» состоялась в Доме культуры им. Воровского в Раменском, победительницы были выбраны в восьми различных номинациях, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На премию было выдвинуто 195 претендентов в восьми номинациях: «Золотой возраст», «Своих не бросаем», «Доброе сердце», «Прорыв года», «Красота и грация», «Призвание», «Любовь и верность» и «Крепкая семья – сильная Россия». В каждой из номинаций были выбраны три победительницы», — говорится в сообщении.Победительниц поздравил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев. Он также поблагодарил главу Раменского отделения Союза женщин России Нину Широкову за идею проведения такой премии и хорошо организованное мероприятие.
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