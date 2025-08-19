Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины

Достижения.рф

Появились данные о возможном выдвижении Валерия Залужного в президенты Украины
Валерий Залужный (Фото: web.archive.org)

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный может тайно готовиться к участию в президентских выборах. Соответствующая информация появилась в социальной сети X от американской журналистки Кэти Ливингстон.



Ливингстон ссылается на источники, близкие к предполагаемому предвыборному штабу Залужного. По её данным, штаб-квартира кампании уже действует в Лондоне, где ведётся набор сотрудников. Однако отмечается, что программа имеет неофициальный характер, а официального заявления о выдвижении ещё не поступало.

Сообщается, что возглавить штаб может экс-командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, а на должность его заместителя рассматривается депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар. Международное направление работы, как утверждается, может координировать заместитель главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полина Лысенко.

Ольга Щелокова

