Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины

19 августа 2025, 18:58

Появились данные о возможном выдвижении Валерия Залужного в президенты Украины

Валерий Залужный (Фото: web.archive.org)

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный может тайно готовиться к участию в президентских выборах. Соответствующая информация появилась в социальной сети X от американской журналистки Кэти Ливингстон.