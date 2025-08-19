«Вы все видели карту»: Трамп предрёк Украине территориальные приобретения
Трамп считает уступки Украины неизбежными
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News высказал предположение о том, что Украина в результате будущего мирного соглашения с Россией может «получить много земли». При этом он уточнил, что для этого Киеву придётся пойти на уступки на других направлениях.
Трамп отметил военную мощь России и текущую ситуацию на фронте, сославшись на то, что значительная часть Донбасса уже контролируется российской стороной.
«В конце концов, Украина вернёт свою жизнь. Они перестанут терять людей. И они получат много земли. Но это была война, и Россия — это мощная военная держава, нравится это кому-то или нет», — заявил он.Эти комментарии прозвучали на фоне сообщений о том, что Владимир Зеленский в ходе частных переговоров с Трампом допускал возможность «пропорциональных обменов» территориями. Публично Зеленский настаивает на том, что обсуждение статуса оккупированных регионов возможно только в формате трёхстороннего саммита с участием Владимира Путина.