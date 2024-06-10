Варшавский суд выдал ордер на арест бежавшего из Польши судьи

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Окружной суд Варшавы выдал ордер на арест польского судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию, пишет РИА Новости.
По данным Национальной прокуратуры Польши, суд по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта. Он подозревается в шпионаже.
6 мая выяснилось, что судья из Польши открестился от своей должности и попросил политическое убежище в Белоруссии. Это было сделано в знак протеста против политики Варшавы. По данным спецслужб Польши, Шмидт мог передавать секретные данные разведке России.
Позднее, 13 мая, польский суд на три месяца заочно арестовал Шмидта. В начале июня в полиции Польши заявили, что Интерпол не будет искать бежавшего в Белоруссию судью.
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6 мая выяснилось, что судья из Польши открестился от своей должности и попросил политическое убежище в Белоруссии. Это было сделано в знак протеста против политики Варшавы. По данным спецслужб Польши, Шмидт мог передавать секретные данные разведке России.
Позднее, 13 мая, польский суд на три месяца заочно арестовал Шмидта. В начале июня в полиции Польши заявили, что Интерпол не будет искать бежавшего в Белоруссию судью.
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Алёна Самарева