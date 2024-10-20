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Новые решения главкома ВСУ Александра Сырского не окажут заметного влияния на обстановку в Курской области. Такое заявление сделал полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что прошедшее совещание с военными, действующими в Сумской области Украины и Курской области России, носит исключительно подбадривающий характер и не может в действительности поменять что-то на фронте. Бойцы ВСУ на Курском направлении находятся в огневом мешке, у них недостаточно горюче-смазочных материалов, а дороги, по которым они пытаются проводить ротацию, постоянно обстреливаются.
Кошкин добавил, что российские войска, в свою очередь, постоянно улушают своё положение, успешно ликвидируют противника, его технику, наносят удары артиллерией, авиацией и в целом контролируют весь процесс.
Ранее сообщалось, что Сырский провёл работе в воинских частях и подразделениях, действующих в российском регионе и его приграничье. Он отметил, что заслушал отчёты командировал и обсудил с ними дальнейшую тактику.
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Кошкин добавил, что российские войска, в свою очередь, постоянно улушают своё положение, успешно ликвидируют противника, его технику, наносят удары артиллерией, авиацией и в целом контролируют весь процесс.
Ранее сообщалось, что Сырский провёл работе в воинских частях и подразделениях, действующих в российском регионе и его приграничье. Он отметил, что заслушал отчёты командировал и обсудил с ними дальнейшую тактику.
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Анастасия Чинкова