Вашингтон напрямую связывался с Москвой по вопросу космического ядерного оружия

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Администрация президента США Джо Байдена контактирует с Россией по вопросу размещения ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и помощник президента России Юрий Ушаков связывались друг с другом. По словам собеседника WSJ, Вашингтон призвал Москву «не размещать новое противоспутниковое оружие» с ядерным зарядом. Эксперт отметил, что это служит нарушением Договора о космосе и угрожает интересам национальной безопасности США.
Вечером 15 февраля американские СМИ сообщили, что Россия стремится реализовать планы по размещению ядерного оружия в космосе. Подробности не приводились, но было ясно, что речь идет не о сбросе бомбы на Землю, а о возможном применении против спутников.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США обеспокоены разработкой Россией противоспутникового оружия. По его словам, Вашингтон контактирует с Россией, чтобы обсудить информацию о новых угрозах национальной безопасности.
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Вечером 15 февраля американские СМИ сообщили, что Россия стремится реализовать планы по размещению ядерного оружия в космосе. Подробности не приводились, но было ясно, что речь идет не о сбросе бомбы на Землю, а о возможном применении против спутников.
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Александр Климов