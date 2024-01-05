Вашингтон перестал верить в победу Киева

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Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил о потере веры Соединённых Штатов в победу Украины.
«Вашингтон решил, что Киев должен договариваться и терять территории в конфликте с Россией. К сожалению, американские политики не задумались о таком исходе, когда отказались от дипломатии с Москвой. <...> Редко когда <...> американские и европейские чиновники так сильно ошибались и такой ужасной ценой для всех», — написал в статье для издания The American Conservative старший научный сотрудник Института имени Катона.По его словам, теперь потенциальные переговоры Москвы с Киевом и Вашингтоном станут гораздо сложнее, чем могли бы быть до начала Россией специальной военной операции и в первые ее месяцы.
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