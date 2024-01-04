RS: Украине придётся заключить мир на условиях российской стороны

Фото: iStock/Liukov
Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира.
Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен. Его статью опубликовал «Responsible Statecraf».
По мнению Ливена, РФ наращивает свою военную мощь, а Украина страдает от дефицита бойцов и вооружения.
Также влияние на ситуацию оказало провальное контрнаступление ВСУ. Украина перешла в оборону, продемонстрировав западным кураторам отсутствие перспектив для Киева.
МО РФ: Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ с высоты 25 метровУкраине предрекли «жесткое предательство»
В НАТО признали, что российское оружие превосходит новейшие западные технологии
Украине предрекли «жесткое предательство» от Запада
«Военный и экономический баланс в конфликте значительно сместился против Украины. Сложно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. Если мы будем ждать и дальше, условия, полученные в будущем, вероятно, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада», — пишет Ливен. Его цитирует РИА Новости.
Также влияние на ситуацию оказало провальное контрнаступление ВСУ. Украина перешла в оборону, продемонстрировав западным кураторам отсутствие перспектив для Киева.
«Россия будет продолжать оставаться на территориях, которые она сейчас контролирует. Всё больше и больше украинцев и жителей Запада, очевидно, будут призывать к компромиссному миру. Опасность заключается в том, что, если откладывать это слишком долго, баланс сместится против Украины, а у РФ может не остаться стимулов для компромисса», — считает Ливен.Читайте также:
МО РФ: Штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ с высоты 25 метровУкраине предрекли «жесткое предательство»
В НАТО признали, что российское оружие превосходит новейшие западные технологии
Украине предрекли «жесткое предательство» от Запада
Мария Фирсова