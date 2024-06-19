Вашингтон выразил беспокойство по поводу сотрудничества России и КНДР

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Президент КНДР в ходе переговоров в Пхеньяне заверил президента РФ Владимира Путина в полной поддержки России в противостоянии с Украиной. В свою очередь, президент России поблагодарил коллегу и выразил надежду на долгое сотрудничество, сообщает The Washington Post.
При этом лидер Северной Кореи не уточнил, в чем именно может выражаться данная поддержка, однако Вашингтон считает визит президента России в Корею возможностью углубления военного партнерства между двумя странами. США и его союзники также утверждают, что большинство запасов корейских ракет хоть и является устаревшим, но все же совместимо с российским вооружением.
Приезд Владимира Путина в Корею стал первым за почти четверть века. Президент отметил, что взаимодействие между государствами строятся на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.
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