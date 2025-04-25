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Владимир Зеленский вновь обманул президента США Дональда Трампа, заявив о возможности вернуть Крым дипломатическим путем. Об этом заявила дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Это говорит террористическое чудовище, которое истребляет даже жителей оставшейся части Украины, своих собственных сограждан, тех, кто поверил его словам о мире в ходе предвыборной кампании», — подчеркнула она.Захарова добавила, что Зеленский уже не первый раз обманывал хозяина Белого дома. В частности, он обещал соблюдать месячный мораторий на удары по объектам энергетики. Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что методы главы киевского режима — это насилие, обман и терроризм.
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Никита Кротов