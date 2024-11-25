Пытавшийся изнасиловать студентку иерей Сидоров запрещён в священнослужители

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Иерей Даниил Сидоров, который подозревается в попытке изнасилования молодой девушки, запрещён в священнослужители. Такое решение принял Церковный суд Екатеринбургской епархии.
Кроме того, он выведен за штат епархии, передаёт ТАСС со ссылкой на решение инстанции. После оглашения приговора данные иерея пропали из раздела «Персоналии» епархиального сайта.
Как установили следователи, 26-летний Сидоров напал на студентку около подъезда её дома и попытался совершить сексуальное насилие. Девушка сумела отбиться и убежать. В ближайшее время в отношении теперь уже бывшего священнослужителя будет избрана мера пресечения. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование инцидента.
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Александр Бойцов