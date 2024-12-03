Екатеринбургский священник пойдет под суд за сексуальные домогательства

Фото: iStock/Dziurek
В Екатеринбурге появились новые материалы дела о сексуальных домогательствах со стороны священника Даниила Сидорова. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источники.
«В деле Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — появилась новая жертва сексуального насилия. Это женщина, которой он домогался еще в июле», — говорится в сообщении.На данный момент против Сидорова возбуждено два уголовных дела по статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Приготовление к преступлению». Священника отстранили от служения в церкви.
Впервые о преступлениях Сидорова стало известно после нападения на 18-летнюю девушку. Тогда он преградил дорогу студентке на улице и онанировал. При этом экс-священник скрыл свое лицо под маской. Стало известно, что Сидоров женат и у него растет сын.
Читайте также:
Администрация Екатеринбурга прокомментировала видео для взрослых в центре города
«68 визитов в бордель»: священник оказался частым клиентом нелегального салона
В Белгороде два преподавателя юридического института устроили драку около отдела полиции
Иван Мусатов