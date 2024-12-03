«68 визитов в бордель»: священник оказался частым клиентом нелегального салона

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В США, штат Пенсильвания, полиция арестовала пресвитерианского пастора Стивена Р. Мелтона, который оказался клиентом нелегального борделя, замаскированного под массажный салон.
По данным следствия, о которых сообщает The Mirror US, пастор посещал бордель не менее 68 раз, а работницы салона были жертвами торговли людьми.
Расследование началось после закрытия двух массажных салонов в рамках кампании по борьбе с трафиком. Внимание полиции привлекло то, что одну из работниц салона заметили в автомобиле пастора.
На допросе Мелтон признался в оплате сексуальных услуг и сообщил, что подозревал эксплуатацию женщин, живущих и работающих в салоне. Он заявил, что пытался помочь им, принося еду и одежду.
Пастор был освобожден под залог в размере 10 тысяч долларов, а предварительное слушание по делу назначено на 15 января.
Ранее «Радио 1» писало о том, как родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку из Свято-Иверской церкви в селе Тёплое Тульской области в педофилии.
При этом в штате Раджастхан в Индии произошел другой инцидент, связанный со священнослужителем. В октябре стало известно, что священник, который пообещал прихожанке решить проблемы с мужем, изнасиловал её.
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Расследование началось после закрытия двух массажных салонов в рамках кампании по борьбе с трафиком. Внимание полиции привлекло то, что одну из работниц салона заметили в автомобиле пастора.
На допросе Мелтон признался в оплате сексуальных услуг и сообщил, что подозревал эксплуатацию женщин, живущих и работающих в салоне. Он заявил, что пытался помочь им, принося еду и одежду.
Пастор был освобожден под залог в размере 10 тысяч долларов, а предварительное слушание по делу назначено на 15 января.
Ранее «Радио 1» писало о том, как родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку из Свято-Иверской церкви в селе Тёплое Тульской области в педофилии.
При этом в штате Раджастхан в Индии произошел другой инцидент, связанный со священнослужителем. В октябре стало известно, что священник, который пообещал прихожанке решить проблемы с мужем, изнасиловал её.
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Мария Моисеева