В Генштабе Ирана опровергли слова о перегрузке вертолета как причине смерти Раиси

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Генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг заявления агентства Fars о перегрузке вертолета, которая якобы стала причиной его крушения и смерти бывшего президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Mehr. Информацию о двух лишних пассажирах на борту в ведомстве назвали ложной.
«Центр коммуникаций генерального штаба вооруженных сил отвергает якобы заявления о причинах крушения вертолета Эбрахима Раиси <...> То, что в якобы новостях Fars указывается о нахождении двух лишних человек в вертолете в нарушение протокола безопасности и указывается в качестве одной из причин крушения вертолета <…> является ложным», — указано в материале.Генштаб ВС Ирана также предупредил СМИ, чтобы те были более осторожными при написании и публикации материалов, которые касаются безопасности и обороны страны.
Агентство Fars, заявления которого опровергает Генштаб, сегодня, 21 августа, писало, что количество пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, потому судно не смогло набрать нужную высоту в тумане и влетело в гору. Отмечалось, что на борту с президентом Эбрахимом Раиси оказалось на два человека больше, чем положено.
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