Перегруз в два человека стал причиной крушения вертолета президента Ирана

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В Иране расследовали причину крушения вертолета президента Эбрахима Раиси. Выяснилось, что количество пассажиров превышало норму, поэтому вертолет не смог набрать нужную высоту в тумане и влетел в году, сообщает 21 августа агентство Fars.
«Службы безопасности и разведка завершили подробное расследование, и существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», – цитирует ТАСС журналистов.
По данным иранских спецслужб, на борту с президентом Эбрахимом Раиси оказалось на два человека больше, чем положено.
О гибели президента Ирана и его делегации стало известно 20 мая. В крушении также погиб глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, который не должен был находиться в вертолете. Тогда иранские СМИ сообщали, что Абдоллахиан должен был лететь на другом вертолете, но в последний момент его решили посадить вместе с Раиси.
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Лия Мурадьян