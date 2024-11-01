Вдова воевавшего за ВСУ Дадина считает, что мужа могли убить его сослуживцы

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Ильдар Дадин, воевавший на стороне Украины, погиб в Харьковской области в октябре этого года. Его вдова Александра Свечникова считает, что его мужа могли убить сослуживцы, с которыми у него был конфликт.
Об этом женщина написала на своей странице в социальной сети. Дадин уехал из России в 2022 году и обосновался в Польше. Затем он перебрался на Украину и вступил в «Легион "Свобода России"»* (ЛСР*). С лета прошлого года перебежчик начал принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. 6 октября появилась информация, что Ильдар Дадин погиб в Волчанске Харьковской области.
Его вдова Светлана, являющаяся гражданкой Украины, почти месяц пыталась получить тело мужа, чтобы похоронить, но ей его так и не отдали. Якобы Дадин не указал её в качестве контактного лица, которому следует передать тело в случае его смерти, поэтому в ЛСР* похоронят его «по своим правилам». При этом Свечникова утверждает, что паспорт мужа и копия свидетельства о браке находятся в штабе легиона.
Она полагает, сто его могли убить сослуживцы, так как он конфликтовал с командирами ЛСР*, из-за действий которых погибли его сослуживца. По словам женщины, муж часто говорил что опасается «пули в спину». Кроме того, постоянно менялись версии того, как погиб Дадин: то в результате артобстрела, то после атаки беспилотника. А на днях руководство ЛСР* официально заявило, что он был убит автоматной очередью.
То, что в ЛСР* кремировали и уже захоронили тело её мужа, так и не показав его вдове, только утвердило её во мнении, что Ильдар Дадин погиб от руг своих однополчан.
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Его вдова Светлана, являющаяся гражданкой Украины, почти месяц пыталась получить тело мужа, чтобы похоронить, но ей его так и не отдали. Якобы Дадин не указал её в качестве контактного лица, которому следует передать тело в случае его смерти, поэтому в ЛСР* похоронят его «по своим правилам». При этом Свечникова утверждает, что паспорт мужа и копия свидетельства о браке находятся в штабе легиона.
Она полагает, сто его могли убить сослуживцы, так как он конфликтовал с командирами ЛСР*, из-за действий которых погибли его сослуживца. По словам женщины, муж часто говорил что опасается «пули в спину». Кроме того, постоянно менялись версии того, как погиб Дадин: то в результате артобстрела, то после атаки беспилотника. А на днях руководство ЛСР* официально заявило, что он был убит автоматной очередью.
То, что в ЛСР* кремировали и уже захоронили тело её мужа, так и не показав его вдове, только утвердило её во мнении, что Ильдар Дадин погиб от руг своих однополчан.
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Александр Бойцов